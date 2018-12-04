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Ученые назвали главные технологические тенденции 2019 года

В 2019 году ожидается немало нововведений в мире цифровой индустрии. Эксперты представили несколько грядущих технологических тенденций.
Ученые назвали главные технологические тенденции 2019 года

По мнению норвежской телекоммуникационной компании Telenor, с каждым годом всё больше оборотов набирает мода на фальшивые новости. В 2019 году мир захлестнёт нейросеть Deepfake способная подделать любой цифровой материал, даже видеозапись. В 2017 году на ресурсе Reddit опубликованы первые пробы пера данной программы. В настоящий момент ещё можно отличить оригинал от подделки, но с каждым годом качество подделанного контента будет только улучшаться. Эксперты полагают, что с помощью данной технологии хакеры смогут оказывать влияние на политику, вмешиваться в ход выборов.

Далее ученые прогнозируют появление в государственных учреждениях роботов-помощников с искусственным интеллектом. Поведение роботов должно соответствовать этическим стандартам человека и проявлять максимальную толерантность по отношению к пользователю.

Мобильный интернет 5G станет доступен каждому. Аналитики предполагают появление тестовых «островов» по всему земному шару.

Начнёт развиваться технология «интернет вещей». В предыдущие годы учеными было рассмотрено несколько концепций, но каждая завела в тупик. В 2019 году они начнут полномасштабное развитие уже существующих экосистем Сети.

Функция чат-бота станет доступна не только на сайтах услуг в интернете, а переберётся во все сферы жизнедеятельности. Эксперты полагают, что голосовым помощником с искусственным интеллектом оснастят все бытовые предметы начиная от утюга, заканчивая пылесосом.

Постепенно пользователи станут меньше времени проводить за гаджетами. Специальные программы смогут анализировать график пользователя и оптимизировать его для экономии времени.

Технологии станут более экологически чистыми. Например, увеличится количество водителей электрокаров. По мнению экспертов, люди стали обращаться внимание на изменения в климате и начинают осознавать риски глобального потепления.



 
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Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 10:24

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