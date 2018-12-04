Марина Юдашкина разместила в Instagram фотографию с дня рождения Аллы-Виктории Киркоровой
Марина Юдашкина разместила в своем микроблоге в сети Instagram фотографию с празднования седьмого дня рождения дочери Филиппа Киркорова - Аллы-Виктории. На снимке жена знаменитого кутюрье позирует вместе с виновницей торжества и своими внуками Аркадием и Анатолием.
Недавно Алле-Виктории Киркоровой исполнилось семь лет. По случаю знаменательного события король российской поп-музыки организовал грандиозную вечеринку, гостями которой были многие медийные персоны.
Мероприятие было костюмированным. Его лейтмотивом стали произведения о приключениях маленького колдуна Гарри Поттера.
В числе гостей, присутствующих на торжестве, была и Марина Юдашкина. Она сфотографировалась в компании именинницы и своих внуков и поделилась снимком с почитателями.
Подписчики знаменитости тепло отнеслись к фотографии. Они отметили, что все дети очень милые и славные.
Недавно Алле-Виктории Киркоровой исполнилось семь лет. По случаю знаменательного события король российской поп-музыки организовал грандиозную вечеринку, гостями которой были многие медийные персоны.
Мероприятие было костюмированным. Его лейтмотивом стали произведения о приключениях маленького колдуна Гарри Поттера.
В числе гостей, присутствующих на торжестве, была и Марина Юдашкина. Она сфотографировалась в компании именинницы и своих внуков и поделилась снимком с почитателями.
Подписчики знаменитости тепло отнеслись к фотографии. Они отметили, что все дети очень милые и славные.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:07