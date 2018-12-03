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В Британии лингвисты восстановили мертвый язык для съемок фильма

Для съемок британского короткометражного фильма лингвисты восстановили мертвый вавилонский язык. По словам ученых, для реконструкции древнего языка им пришлось воспользоваться его транскрипцией в греческом алфавите.

В Британии лингвисты восстановили мертвый язык для съемок фильма


События короткометражки, получившей название «Бедный человек из Ниппура», разворачиваются в Вавилонском царстве две тысячи лет назад. Главным действующим лицом выступает юноша, у которого убивают козла. Он решает отомстить главе города за это преступление.

Чтобы картина выглядела аутентично, все жители Вавилонского царства говорят на мертвом языке. Лингвисты добавляют, что хотя вавилонский язык является достаточно сложным, он имеет тесную связь со многими семитскими языками: арабским и ивритом. Одно из удивительных свойств семитских языков заключается в их устойчивости. Поэтому мертвый язык удалось оживить хотя бы для создания короткого фильма.



 
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Культура / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:07

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