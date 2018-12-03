Милана Тюльпанова встретилась с сыном Артемием после длительной разлуки





Милана Тюльпанова приехала к Артемию утром, сразу после окончания благотворительного мероприятия, в котором принимала участие.Несмотря на то, что недавно Александр Кержаков заявил, что малышу будет тяжело общаться с почти незнакомой женщиной, встреча ребенка с самым родным человеком прошла нормально. Мальчик весело играл мягкой игрушкой, а мама сняла это на видеокамеру и выложила на своей странице в социальной сети Instagram.Однако через некоторое время видеоролик исчез из микроблога Миланы Тюльпановой по непонятным причинам.