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Милана Тюльпанова встретилась с сыном Артемием после длительной разлуки

Милана Тюльпанова, экс-супруга футболиста Александра Кержакова, после длительной разлуки смогла встретиться со своим сыном Артемием. Такая возможность у нее появилась после того, как суд вынес вердикт о том, что мальчик будет жить с мамой пока будут длиться разбирательств по делу об опеке над ним.

Милана Тюльпанова встретилась с сыном Артемием после длительной разлуки

Милана Тюльпанова приехала к Артемию утром, сразу после окончания благотворительного мероприятия, в котором принимала участие.

Несмотря на то, что недавно Александр Кержаков заявил, что малышу будет тяжело общаться с почти незнакомой женщиной, встреча ребенка с самым родным человеком прошла нормально. Мальчик весело играл мягкой игрушкой, а мама сняла это на видеокамеру и выложила на своей странице в социальной сети Instagram.

Однако через некоторое время видеоролик исчез из микроблога Миланы Тюльпановой по непонятным причинам.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:24

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