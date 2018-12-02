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Эвелина Блёданс сфотографировалась в своём старом платье, оказавшемся прозрачным

Эвелина Блёданс опубликовала новый пост на своей странице в социальной сети Instagram, представ перед фанатами в старом платье. При этом знаменитость не заметила, что её наряд отличался прозрачностью.

Эвелина Блёданс сфотографировалась в своём старом платье, оказавшемся прозрачным

Эвелина Блёданс решила перебрать гардероб и показала поклонникам старое платье, которое она не надевала уже 13 лет. Актриса напомнила фанатам, именно в этом наряде она присутствовала на презентации своего музыкального диска "Главное любить!". Звезда отметила, уже не многие вспомнят об этом опыте артистки. Исполнительница облачилась в платье, сшитое специально для мероприятия, и рассказала, как лично приклеивала к нему блестящие камушки. Теперь спустя столько лет ей уже не хочется хранить эту вещь, но всё ещё жалко от неё избавиться.

Эвелина Блёданс сфотографировалась в своём старом платье, оказавшемся прозрачным

Пользователи Сети отметили, платье действительно не ново, так как стало прозрачным и позволяет рассмотреть грудь хозяйки аккаунта. Они обрадовались возможности рассмотреть некоторые пикантные подробности её тела, но нашлись и критики. По их мнению, кумиру следовало ответственнее отнестись к фотосессии и не делать вызывающих снимков.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 15:47

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