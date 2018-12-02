Эвелина Блёданс сфотографировалась в своём старом платье, оказавшемся прозрачным





Эвелина Блёданс решила перебрать гардероб и показала поклонникам старое платье, которое она не надевала уже 13 лет. Актриса напомнила фанатам, именно в этом наряде она присутствовала на презентации своего музыкального диска "Главное любить!". Звезда отметила, уже не многие вспомнят об этом опыте артистки. Исполнительница облачилась в платье, сшитое специально для мероприятия, и рассказала, как лично приклеивала к нему блестящие камушки. Теперь спустя столько лет ей уже не хочется хранить эту вещь, но всё ещё жалко от неё избавиться.Пользователи Сети отметили, платье действительно не ново, так как стало прозрачным и позволяет рассмотреть грудь хозяйки аккаунта. Они обрадовались возможности рассмотреть некоторые пикантные подробности её тела, но нашлись и критики. По их мнению, кумиру следовало ответственнее отнестись к фотосессии и не делать вызывающих снимков.