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Знаменитый таиландский пляж Maya Beach окружили сотни рифовых акул

Знаменитый таиландский пляж Maya Beach окружили сотни рифовых акул. Экологи называют это явление хорошим признаком, который говорит о начавшейся регенерации острова Пхи-Пхи-Ле.

Знаменитый таиландский пляж Maya Beach окружили сотни рифовых акул

Остров Пхи-Пхи-Ле находится в Андаманском море и входит в состав таиландской провинции Краби. Некоторое время назад остров закрыли для посещения туристов, так как происходило массовое вымирание кораллов вблизи него. Экологи предполагали, что экосистеме Пхи-Пхи-Ле потребуется около полугода, чтобы остановить процесс вымирания, но ошиблись в своём прогнозе.

Недавно возле острова стали замечать постепенно увеличивающееся количество хищных рифовых акул. Это явление оказалось положительным, оно свидетельствует о восстановлении баланса и остановке процесса вымирания кораллов.

Напомним, знаменитость пляжу таиландского острова принесла приключенческая драма «Пляж», в которой сыграл знаменитый американский актёр Леонардо Ди Каприо. Съёмки фильма проходили в бухте и на пляже острова Пхи-Пхи-Ле.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:07

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