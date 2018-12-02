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Тонкие и легкие ноутбуки LG Gram нового поколения представлены на фото

Новое поколение ноутбуков LG Gram появилось на фотографиях. Разработчик готовит три тонкие облегченные модели, оборудованные дисплеями с диагональю на 17.3, 15.6 и 14.0 дюйма.

Тонкие и легкие ноутбуки LG Gram нового поколения представлены на фото

Как сообщает осведомленный источник, корпус ноутбука с наибольшим экраном не будет представлять из себя трансформера, однако в устройстве появятся цифровые клавиши. Для внушительных габаритов аппарата, считают эксперты, разработчик мог бы подобрать более крупную и удобную клавиатуру. 15.3-дюймовый ноутбук LG Gram внешне копирует старшую модель.

Девайс нового поколения с 14.0-дюймовым дисплеем обладает петлями, похожими на установленные в гаджетах бренда HP и Lenovo. Данные элементы позволяют ему легко трансформироваться, в результате чего экран может вращаться практически на 360 градусов. Наиболее компактный представитель линейки весит 1.17 кг.

Тонкие и легкие ноутбуки LG Gram нового поколения представлены на фото

В ноутбуках LG Gram предусмотрены порты HDMI, USB Type-A, USB-C, имеется слот для microSD, а также разъем для зарядного устройства. Другой информации о моделях LG Gram нового поколения пока отсутствует. Дебют легких и тонких девайсов ожидается в январе на выставке CES-2019.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:03

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