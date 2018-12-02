Тонкие и легкие ноутбуки LG Gram нового поколения представлены на фото





Как сообщает осведомленный источник, корпус ноутбука с наибольшим экраном не будет представлять из себя трансформера, однако в устройстве появятся цифровые клавиши. Для внушительных габаритов аппарата, считают эксперты, разработчик мог бы подобрать более крупную и удобную клавиатуру. 15.3-дюймовый ноутбук LG Gram внешне копирует старшую модель.Девайс нового поколения с 14.0-дюймовым дисплеем обладает петлями, похожими на установленные в гаджетах бренда HP и Lenovo. Данные элементы позволяют ему легко трансформироваться, в результате чего экран может вращаться практически на 360 градусов. Наиболее компактный представитель линейки весит 1.17 кг.В ноутбуках LG Gram предусмотрены порты HDMI, USB Type-A, USB-C, имеется слот для microSD, а также разъем для зарядного устройства. Другой информации о моделях LG Gram нового поколения пока отсутствует. Дебют легких и тонких девайсов ожидается в январе на выставке CES-2019.