АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Зарубежные звезды, покорившие сердца советских женщин
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Ведический астролог из Индии Пунит Нахата дал предсказание для России на 2019 год

Индийский ведический астролог Пунит Нахата сделал предсказание для России на грядущий 2019 год. И если в других государствах ясновидящий видит наступающие неприятности и катаклизмы, то прогноз индийца не сулит ничего плохого для России.

Ведический астролог из Индии Пунит Нахата дал предсказание для России на 2019 год

В преддверии Нового года многие астрологи и ясновидящие составляют гороскопы и предсказания для разных стран. Люди уже настолько к этому привыкли, что зачастую не уделяют им достаточно много внимания, если только это не касается напрямую региона их проживания или сферы интересов.

Этот год ничем не отличился от предыдущих, и многие специалисты в области прогнозов на будущее, уже рассказывают, каким они видят наступающий год для разных государств. Так, ясновидица из Казахстана Вера Лион предсказывает глобальную катастрофу в Америке – извержение вулкана Йеллоустон. При этом она отметила, на России никак не отразятся последствия этого катаклизма. Также она говорит о расцвете Сибири как в экономическом, так и в политическом ракурсе.

Ведический астролог из Индии Пунит Нахата дал предсказание для России на 2019 год

Индийский астролог Пунит Нахата также сделал прогноз для России. Он рассказывает, вплоть до 2020 года страна находится под влиянием Юпитера и Луны, а это значит, что они защищают территорию России от любого постороннего негативного вмешательства. Также он увидел возможные волнения внутри страны, которые никак не отразятся на общем состоянии стабильности государства.

Верить или нет прогнозам астрологов – личное дело каждого. Им, как и всем людям, свойственно ошибаться или неправильно трактовать увиденное. Но и оставлять их предсказания совсем без внимания, скорее всего, не стоит.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гарик Мартиросян показал на фото свое сходство с
Ведический астролог из Индии Пунит Нахата дал
В Сети опубликовали удивительный снимок галактики
Xiaomi внесла в базу FCC новый неизвестный
В Китае представили электрокроссовер Aiways U5
Очевидцы заметили над Новосибирском загадочное
Существует "счастливый способ" борьбы с лишним
Бюджетный процессор Athlon 200GE разогнали до 3,9
Эксперты сравнили LADA Priora, Kalina и Granta
Авраам Руссо продаёт шикарный особняк в Москве за
Гибридные автомобили BMW будут переходить на
Старшая дочь Маши Распутиной винит отца за годы,
Звезде "Дома-2" Никите Шалюкову предложили
Филипп Киркоров и Николай Басков на «Песне года»
Apple перекрасила яблоко в красный цвет к неделе
Звезда "Дома-2" Александра Черно рассказала
В Киеве в спину застрелили 39-летнего иностранца
Самый дорогой внедорожник Karlmann King готовится
София Ротару отказалась выступать в Москве на
Египетская актриса Рания Юсеф за откровенный
Сервис Apple Music появится на колонках Amazon
Пострадавшие от звезды "Дома-2" Александры Черно
Зарубежные звезды, покорившие сердца советских
Новый бюджетный телефон Nokia получил поддержку
Кортни Кардашьян заморозила свои яйцеклетки "на
Владимир Машков общается с покойным Олегом
Полина Гагарина возмутила поклонников своей
В Китае сильный смог накрыл десятки городов
Глюкоза рассказала о посещении курсов орального
Из-за Порошенко «Аквариум» перенес тур по Украине
Просмотреть все новости