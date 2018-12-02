Ведический астролог из Индии Пунит Нахата дал предсказание для России на 2019 год





В преддверии Нового года многие астрологи и ясновидящие составляют гороскопы и предсказания для разных стран. Люди уже настолько к этому привыкли, что зачастую не уделяют им достаточно много внимания, если только это не касается напрямую региона их проживания или сферы интересов.Этот год ничем не отличился от предыдущих, и многие специалисты в области прогнозов на будущее, уже рассказывают, каким они видят наступающий год для разных государств. Так, ясновидица из Казахстана Вера Лион предсказывает глобальную катастрофу в Америке – извержение вулкана Йеллоустон. При этом она отметила, на России никак не отразятся последствия этого катаклизма. Также она говорит о расцвете Сибири как в экономическом, так и в политическом ракурсе.Индийский астролог Пунит Нахата также сделал прогноз для России. Он рассказывает, вплоть до 2020 года страна находится под влиянием Юпитера и Луны, а это значит, что они защищают территорию России от любого постороннего негативного вмешательства. Также он увидел возможные волнения внутри страны, которые никак не отразятся на общем состоянии стабильности государства.Верить или нет прогнозам астрологов – личное дело каждого. Им, как и всем людям, свойственно ошибаться или неправильно трактовать увиденное. Но и оставлять их предсказания совсем без внимания, скорее всего, не стоит.