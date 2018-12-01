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Лысая и голая модель Кара Делевинь перевоплотилась в Голлума

26-летняя английская актриса и модель Кара Делевинь шокировала Instagram-аудиторию, перевоплотившись в Голлума, персонажа вселенной «Властелина колец». Лысая и раздевшаяся догола знаменитость опубликовала ролик, на кадрах которого она произносит «коронную» фразу существа из произведений Джона Р. Р. Толкина.

Лысая и голая модель Кара Делевинь перевоплотилась в Голлума

«My precious», – прошипела на видео голая и лысая Кара Делевинь, устрашающе глядя в объектив камеры. Такое поведение звезды шокировало её фанатов. Многие в комментариях выразили недоразумение и даже разочарование поведением звезды. Некоторые усомнились в адекватности модели.

Лысая и голая модель Кара Делевинь перевоплотилась в Голлума

Впрочем, неоднозначная видеозапись отмечена хештегом #TBT, зачастую используемым для старого контента. По-видимому, Делевинь перевоплотилась в Голлума в рамках работы над созданием киноленты «Жизнь за год». В нём актриса воплощает на экране неизлечимо больную героиню, которая побрита налысо.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 07:00

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