Лысая и голая модель Кара Делевинь перевоплотилась в Голлума
26-летняя английская актриса и модель Кара Делевинь шокировала Instagram-аудиторию, перевоплотившись в Голлума, персонажа вселенной «Властелина колец». Лысая и раздевшаяся догола знаменитость опубликовала ролик, на кадрах которого она произносит «коронную» фразу существа из произведений Джона Р. Р. Толкина.
«My precious», – прошипела на видео голая и лысая Кара Делевинь, устрашающе глядя в объектив камеры. Такое поведение звезды шокировало её фанатов. Многие в комментариях выразили недоразумение и даже разочарование поведением звезды. Некоторые усомнились в адекватности модели.
Впрочем, неоднозначная видеозапись отмечена хештегом #TBT, зачастую используемым для старого контента. По-видимому, Делевинь перевоплотилась в Голлума в рамках работы над созданием киноленты «Жизнь за год». В нём актриса воплощает на экране неизлечимо больную героиню, которая побрита налысо.
«My precious», – прошипела на видео голая и лысая Кара Делевинь, устрашающе глядя в объектив камеры. Такое поведение звезды шокировало её фанатов. Многие в комментариях выразили недоразумение и даже разочарование поведением звезды. Некоторые усомнились в адекватности модели.
Впрочем, неоднозначная видеозапись отмечена хештегом #TBT, зачастую используемым для старого контента. По-видимому, Делевинь перевоплотилась в Голлума в рамках работы над созданием киноленты «Жизнь за год». В нём актриса воплощает на экране неизлечимо больную героиню, которая побрита налысо.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 07:00