Итальянский исследователь разгадал загадку размещения древних китайских пирамид
Исследователю из Италии Джулио Мальи удалось разгадать загадку особенностей размещения древних китайских пирамид. Оказалось, при сооружении гробниц ориентиром для одних императоров служили стороны света, а для других - Северная полярная звезда. Информацию об этом опубликовало издание Archaeological Research in Asia.
Джулио Мальи исследовал курганы, расположенные вдоль русла реки Вэй, и обратил внимание на то, что некоторые из них идеально соответствовали сторонам света, а именно направлению север-юг, а некоторые отклонялись.
Принимая во внимание тот факт, что чести быть погребенными в пирамидах удостаивались лишь самые знатные особы Китая – император и его семья, специалист сразу отверг предположение о том, что древние архитекторы допустили ошибку или погрешность.
Изучив взаимосвязь между сооружениями и картой звездного неба, Джулио Мальи пришел к выводу о том, что определенные императоры давали задание своим поданным при возведении гробниц ориентироваться не на традиционное направление север - юг, а на Полярную звезду.
В своей работе ученый пользовался палеомагнитными данными, исключил различные виды китайской геомантии (гадания по земле) и фэншуй, а также восстановил исторический путь Полярной звезды.
По мнению Джулио Мальи, некоторые монаршие особы хотели возвыситься над предшественниками и показать свое могущество и связь с этим небесным телом, поскольку в древнем Китае к Полярной звезде относились с особым почтением, ее называли великим императором небес.
Джулио Мальи исследовал курганы, расположенные вдоль русла реки Вэй, и обратил внимание на то, что некоторые из них идеально соответствовали сторонам света, а именно направлению север-юг, а некоторые отклонялись.
Принимая во внимание тот факт, что чести быть погребенными в пирамидах удостаивались лишь самые знатные особы Китая – император и его семья, специалист сразу отверг предположение о том, что древние архитекторы допустили ошибку или погрешность.
Изучив взаимосвязь между сооружениями и картой звездного неба, Джулио Мальи пришел к выводу о том, что определенные императоры давали задание своим поданным при возведении гробниц ориентироваться не на традиционное направление север - юг, а на Полярную звезду.
В своей работе ученый пользовался палеомагнитными данными, исключил различные виды китайской геомантии (гадания по земле) и фэншуй, а также восстановил исторический путь Полярной звезды.
По мнению Джулио Мальи, некоторые монаршие особы хотели возвыситься над предшественниками и показать свое могущество и связь с этим небесным телом, поскольку в древнем Китае к Полярной звезде относились с особым почтением, ее называли великим императором небес.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:13