Итальянский исследователь разгадал загадку размещения древних китайских пирамид





Джулио Мальи исследовал курганы, расположенные вдоль русла реки Вэй, и обратил внимание на то, что некоторые из них идеально соответствовали сторонам света, а именно направлению север-юг, а некоторые отклонялись.Принимая во внимание тот факт, что чести быть погребенными в пирамидах удостаивались лишь самые знатные особы Китая – император и его семья, специалист сразу отверг предположение о том, что древние архитекторы допустили ошибку или погрешность.Изучив взаимосвязь между сооружениями и картой звездного неба, Джулио Мальи пришел к выводу о том, что определенные императоры давали задание своим поданным при возведении гробниц ориентироваться не на традиционное направление север - юг, а на Полярную звезду.В своей работе ученый пользовался палеомагнитными данными, исключил различные виды китайской геомантии (гадания по земле) и фэншуй, а также восстановил исторический путь Полярной звезды.По мнению Джулио Мальи, некоторые монаршие особы хотели возвыситься над предшественниками и показать свое могущество и связь с этим небесным телом, поскольку в древнем Китае к Полярной звезде относились с особым почтением, ее называли великим императором небес.