Ученые вырастили в лаборатории искусственную мини-плаценту





Согласно опубликованному в издании Nature отчету, получить искусственную плаценту ученым Кембриджского университета удалось с помощью трофобластов. Важность полученного результата связывают со сложностью в изучении плаценты, о чем рассказала эндокринолог Эшли Мофетт, принимавшая активное участие в работе. Благодаря ей плод млекопитающих самок защищен.Плацента выполняет несколько важнейших функций, включающих в себя обмен полезными веществами с матерью, равно, как и газообмен, а также защищает эмбрион. Эшли Моффетт рассказала, что плацента является на сегодняшний день наименее исследованной частью плода и не становилась предметом для искусственного создания в силу своего отличия от других млекопитающих, а также из-за морального ограничения.