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Ученые вырастили в лаборатории искусственную мини-плаценту

Британские ученые заявили о важном шаге в своих исследованиях. По словам специалистов Кембриджского университета, им удалось в лабораторных условиях создать искусственную мини-плаценту, имеющую сходство с настоящей в первый триместр.

Ученые вырастили в лаборатории искусственную мини-плаценту


Согласно опубликованному в издании Nature отчету, получить искусственную плаценту ученым Кембриджского университета удалось с помощью трофобластов. Важность полученного результата связывают со сложностью в изучении плаценты, о чем рассказала эндокринолог Эшли Мофетт, принимавшая активное участие в работе. Благодаря ей плод млекопитающих самок защищен.

Плацента выполняет несколько важнейших функций, включающих в себя обмен полезными веществами с матерью, равно, как и газообмен, а также защищает эмбрион. Эшли Моффетт рассказала, что плацента является на сегодняшний день наименее исследованной частью плода и не становилась предметом для искусственного создания в силу своего отличия от других млекопитающих, а также из-за морального ограничения.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:52

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