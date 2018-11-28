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Халитоз: Медики назвали причины и способы борьбы с неприятным запахом изо рта
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Халитоз: Медики назвали причины и способы борьбы с неприятным запахом изо рта

Медики назвали основные причины развития хронического халитоза, при котором у человека наблюдается постоянный неприятный запах изо рта. Кроме того, эксперты предложили несколько методов борьбы с недугом, которые под силу каждому человеку без назначений врача.

Халитоз: Медики назвали причины и способы борьбы с неприятным запахом изо рта


Халитоз является довольно распространённым в мире заболеванием — около 80 млн человек в мире страдают его хронической формой. Кроме серьёзных проблем со здоровьем, постоянный неприятный запах изо рта может быть вызван и другими причинами, которые любой желающий может обнаружить самостоятельно. Эксперты утверждают, что неприятный запах из ротовой полости именно при чистке зубов щёткой вызван застрявшими между зубами остатками еды. Дело в том, что бактерии, поглощая оставшуюся во рту пищу, выделяют газы и токсины, напоминающие по запаху тухлые яйца. Избавиться от проблемы достаточно легко — необходимо проводить гигиену полости рта дважды в день.

Халитоз может развиться на фоне постоянного употребления в пищу конкретных продуктов, таких как чеснок, лук, рыба, яйца и кофе, имеющих свойство выделять довольно резкий запах сразу после приёма, либо же через определённое время. Чеснок и лук сами по себе имеют довольно резкий аромат, а вот, например, кофе, кроме того, что приостанавливает выработку слюны, в течение 72 часов после попадания в желудок выделяет аллилметилсульфид, испаряющийся именно через дыхание. В таких случаях медики советуют ликвидировать неприятный запах изо рта проверенными народными средствами: петрушкой, лимоном, свежими яблоками и морковью, которые стимулируют выработку слюны.

Халитоз: Медики назвали причины и способы борьбы с неприятным запахом изо рта


Чрезмерное употребление сладостей, особенно в твёрдой форме (карамель, леденцы) подпитывает живущие во рту бактерии и также приводит к развитию халитоза. Любителям полакомиться десертами стоит чаще пить чистую воду, полоскать рот после каждого приёма пищи и задуматься о переходе с конфет на обычный шоколад, который не только быстрее растворяется, но и содержит меньше сахара. Ещё одной причиной неприятного запаха являются некоторые диеты, особенно с низким содержанием углеводов. Акцент на белок в режиме питания приводит к сжиганию организмом жировых клеток, которые во время распада выделяют отходы — кетоны. Увеличение количества выпиваемой жидкости поможет убрать неприятный симптом.

Кроме того, причиной халитоза иногда становятся некоторые лекарства, вредные привычки (алкоголь и курение) и банальная простуда, при которой из-за заложенности носа пересыхает полость рта, то есть не происходит естественное промывание межзубного пространства. Несмотря на всё вышеперечисленное, существуют и более серьёзные первопричины халитоза — часто он появляется у больных диабетом и пациентов с нарушением работы почек. В таких случаях необходимо срочно посетить врача и пройти ряд обследований, чтобы успеть предотвратить дальнейшее развитие недуга.



 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Oksana Сегодня, 14:11

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