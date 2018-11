Niantic и Samsung занялись разработкой мобильной игры о Гарри Поттере

Ресурс The Inquirer, ссылаясь на анонимные источники, рассказал о планах Samsung выпустить в следующем коду эксклюзивную игру для серии смартфонов Galaxy. Южнокорейская компания намерена инвестировать $40 миллионов в разработчиков Pokemon Go, студию Niantic. Предположительно, владельцы Galaxy Note10 смогут обзавестись приложением сразу при покупке смартфона, поскольку оно будет бесплатным.Таким образом, выход игры о Гарри Поттере совпадёт с релизом новой линейки гаджетов от Samsung. Есть основания полагать, что проект является ничем иным, как ранее анонсированная Wizards Unite, также запланированная на 2019-й. Однако данные инсайдеров настолько размыты, что игры в реальности могут не иметь ничего общего.Известно, что Niantic задействуют возможности Samsung S-Pen, который можно будет использовать как волшебную палочку, делая заклинания с помощью жестов. Дизайнеры могут разработать для стилуса и внешность в стиле Поттерианы. Новый проект Niantic также не затронет Pokemon Go, оставаясь самостоятельной франшизой.