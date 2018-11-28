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Учёные заявили, что древние наскальные рисунки с животными являются звёздной картой

Учёные из Университета Эдинбурга заявили, что наскальные рисунки с различными животными, сделанные 40 000 лет назад, являются звёздной картой. Проведя новые исследования, эксперты установили, что люди в те времена имели сложные знания о звездах.

Учёные заявили, что древние наскальные рисунки с животными являются звёздной картой


По всей видимости, древние люди отслеживали время в ходе наблюдения за небесными объектами, меняющими положение в небе. В свою очередь открытие равноденствия приписали грекам. Мартин Светман, являющийся руководителем данного исследования, заявил, что люди древности на протяжении последнего Ледникового периода повысили свои знания в области ночного неба. Они по интеллекту не отличались от современных людей.

Исследователи детально изучили объекты палеолитического, а также неолитического пещерного искусства на территории Германии, Франции, Турции, Испании. Чтобы прогнозировать положение звезд, применялось компьютерное ПО. По словам учёных, абстрактные изображения животных в данном случае можно интерпретировать как знаки зодиака, которые основаны на созвездиях.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:00

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