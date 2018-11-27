Ученые подсчитали количество контактов между неандертальцами и людьми





Продолжительное время специалисты полагали, что между неандертальцами и кроманьонцами не было ничего общего. Их пути развития разошлись почти 650 тысяч лет назад. Одни заселили Европу и мигрировали на север, другие остались осваивать Африку. Но обнаружение 2-3% неандертальских генов у современных людей заставило ученых задуматься, как часто скрещивались древние гоминиды.Фернандо Вилланеа и Джошуа Шрайбер при поддержке искусственного интеллекта создали компьютерную модель, имитировавшую жизнь нескольких групп неандертальцев и кроманьонцев. Параметры были указаны таким образом, что представители каждой группы могли свободно обмениваться генетическим материалом. Оказалось, что при наличии нескольких больших групп, проживавших в Азии и Европе, между неандертальцами и кроманьонцами могли происходить скрещивания на регулярной основе.