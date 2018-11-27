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Изучение зубного камня позволило выяснить особенности жизни в Средневековой Европе

Эпоха Средневековья обычно ассоциируется у обывателей с романтикой рыцарских поединков, величественными замками и культовыми сооружениям. Однако для научных деятелей не меньший интерес представляют микроорганизмы, распространённые в те далекие годы. Датские ученые провели изучение образцов зубного камня у людей, населявших Европу в Средние века, и выяснили особенности их жизненного уклада, пищи и характерных для них заболеваний.

Изучение зубного камня позволило выяснить особенности жизни в Средневековой Европе

Деятельность бактерий, которые присутствуют в полости рта любого человека и являются его микрофлорой, приводит к появлению зубного камня.
Специалисты из Копенгагенского университета проанализировали экземпляры твердого налета на зубах у останков 21 мужчин из датского поселения Тьерби, проживавших на этой местности в XII-XV веках.

По результатам исследования, они установили, что у всех «участников» эксперимента ротовая полость находилась в не самом лучшем состоянии. Средневековые датчане страдали от проявлений периодонтита и кариеса, у некоторых даже отсутствовало несколько зубов.

Однако, несмотря на то, что болезнетворные микробы были выявлены у всех останков, их видовой состав все же был разным. Для одних было характерно наличие особо вредных бактерий, а для других – относительно вредных. Это позволило ученым сделать вывод о том, что хотя различий в жизненном укладе и рационе пищи у средневековых европейцев не наблюдалось, защитные свойства их организмов были различными.

Изучение зубного камня позволило выяснить особенности жизни в Средневековой Европе

Примечательно, что по данным анализа микрофлоры полости рта, продуктовый набор средневековых европейцев был очень однообразным.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:37

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