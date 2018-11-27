Изучение зубного камня позволило выяснить особенности жизни в Средневековой Европе





Деятельность бактерий, которые присутствуют в полости рта любого человека и являются его микрофлорой, приводит к появлению зубного камня.Специалисты из Копенгагенского университета проанализировали экземпляры твердого налета на зубах у останков 21 мужчин из датского поселения Тьерби, проживавших на этой местности в XII-XV веках.По результатам исследования, они установили, что у всех «участников» эксперимента ротовая полость находилась в не самом лучшем состоянии. Средневековые датчане страдали от проявлений периодонтита и кариеса, у некоторых даже отсутствовало несколько зубов.Однако, несмотря на то, что болезнетворные микробы были выявлены у всех останков, их видовой состав все же был разным. Для одних было характерно наличие особо вредных бактерий, а для других – относительно вредных. Это позволило ученым сделать вывод о том, что хотя различий в жизненном укладе и рационе пищи у средневековых европейцев не наблюдалось, защитные свойства их организмов были различными.Примечательно, что по данным анализа микрофлоры полости рта, продуктовый набор средневековых европейцев был очень однообразным.