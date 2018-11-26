Звезду «Дома-2» Юлию Салибекову с Багратом из роддома встретили муж и сыновья

«Роланчик и Эльдарчик очень рады братику, хотят с ним играть и очень умиляются. Так удивительно, столько позитивных эмоций испытала за последние дни, а сколько еще предстоит», — рассказывает счастливая девушка.

Девушка рассказала, как приезд брата восприняли ее другие двое сыновей.Мы уже сообщали, что Юля в третий раз стала мамочкой. И вот сегодня жена Тиграна Салибекова приехала домой.Она уже всем заявляет, что теперь мечтает о дочке.У себя в Instagram выложила фото с колыбельной, которую они с мужем обустроили для малыша. Тут же она рассказывает, что младшего сына они назвали Баграт.Многочисленные подписчики обсудили имя малютки и пожелали ребёнку здоровья и счастья.