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Звезду «Дома-2» Юлию Салибекову с Багратом из роддома встретили муж и сыновья

Бывшая участница реалити-шоу «Дома-2» Юлия Салибекова выписалась из роддома вместе с малышом.

Девушка рассказала, как приезд брата восприняли ее другие двое сыновей.

Звезду «Дома-2» Юлию Салибекову с Багратом из роддома встретили муж и сыновья

Мы уже сообщали, что Юля в третий раз стала мамочкой. И вот сегодня жена Тиграна Салибекова приехала домой.

«Роланчик и Эльдарчик очень рады братику, хотят с ним играть и очень умиляются. Так удивительно, столько позитивных эмоций испытала за последние дни, а сколько еще предстоит», — рассказывает счастливая девушка.

Она уже всем заявляет, что теперь мечтает о дочке.

Звезду «Дома-2» Юлию Салибекову с Багратом из роддома встретили муж и сыновья

У себя в Instagram выложила фото с колыбельной, которую они с мужем обустроили для малыша. Тут же она рассказывает, что младшего сына они назвали Баграт.

Звезду «Дома-2» Юлию Салибекову с Багратом из роддома встретили муж и сыновья

Многочисленные подписчики обсудили имя малютки и пожелали ребёнку здоровья и счастья.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:02

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