Эксперты назвали какао самым полезным напитком в холодное время года





Существует версия, что употребление какао напрямую связано с воспалительными процессами кожи, в частности, с угревой сыпью. Эксперты опровергают подобное утверждение, так как содержащиеся в напитке антиоксиданты напротив защищают кожный покров от вредного воздействия ультрафиолета. При регулярном употреблении какао и использовании масок на его основе предотвращается старение кожи, повышается эластичность стенок сосудов, нормализуется кровоснабжение головного мозга, а также снижается риск инсульта.При этом специалисты дают несколько важных советов. В первую очередь, какао должно быть правильно подобрано, исключается наличие в нём сухого молока и других побочных продуктов. Также важным является употребление его не только в виде вкусного напитка, но и в качестве специи для других приготовленных напитков или различных каш. Можно употреблять какао и в виде порошка или как составляющую чёрного шоколада, учитывая при этом разрешимую суточную дозу. Для какао-порошка она составляет около 2,5 грамма, а для шоколада – 10 грамм.