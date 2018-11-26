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Эксперты назвали какао самым полезным напитком в холодное время года

Эксперты назвали какао напитком, приносящим больше всего пользы в холодный осенне-зимний период. Высокое содержание в нём полезных веществ и его антиоксидантное действие способны даже снизить риск возникновения заболеваний сердца и сосудов.

Эксперты назвали какао самым полезным напитком в холодное время года

Существует версия, что употребление какао напрямую связано с воспалительными процессами кожи, в частности, с угревой сыпью. Эксперты опровергают подобное утверждение, так как содержащиеся в напитке антиоксиданты напротив защищают кожный покров от вредного воздействия ультрафиолета. При регулярном употреблении какао и использовании масок на его основе предотвращается старение кожи, повышается эластичность стенок сосудов, нормализуется кровоснабжение головного мозга, а также снижается риск инсульта.

При этом специалисты дают несколько важных советов. В первую очередь, какао должно быть правильно подобрано, исключается наличие в нём сухого молока и других побочных продуктов. Также важным является употребление его не только в виде вкусного напитка, но и в качестве специи для других приготовленных напитков или различных каш. Можно употреблять какао и в виде порошка или как составляющую чёрного шоколада, учитывая при этом разрешимую суточную дозу. Для какао-порошка она составляет около 2,5 грамма, а для шоколада – 10 грамм.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:07

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