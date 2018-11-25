В Google Chrome появится функция прокручивания вкладок





Многие пользователи отмечают, что одновременно в их браузерах открыты десятки вкладок. Это касается людей многих специальностей начиная от рерайтеров и заканчивая SMM-специалистами. Для этого необходим достаточно мощный компьютер или ноутбук. Однако пользователи сталкиваются и с другой проблемой: вкладок становится так много, что их трудно отличить друг от друга из-за того, что иконки оказываются очень маленькими.В Google заявили, что теперь браузер не будет проводить сжатие вкладок при подстраивании под ширину монитора. Открытые вкладки будут теперь пролистываться при помощи стрелок, колесика мыши, а выделение несколько сайтов активируются комбинацией клавиш Shift клик и Ctrl клик. Когда именно данная функция станет доступна пользователям, разработчики не сообщают. По мнению экспертов, это может произойти уже в следующем месяце, когда выйдет новая версия браузера Google Chrome 71.Кроме того, решить проблему может жесткое ограничение ширины вкладки на минимальном уровне без учета ширины дисплея. Благодаря этому пользователь будет видеть логотип или хотя бы частичное название ресурса. Эксперты отмечают, что изначально прокручивание вкладок в Firefox было реализовано при помощи плагинов, а теперь стало непосредственной частью браузера. У многих подобных программ есть плагин, облегчающий работу с сайтами, но ни одно из них не предлагает прокрутку или что-то наподобие.