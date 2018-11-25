NASA обнародовало снимок со следами от пожаров в Калифорнии
Американское агентство NASA обнародовало снимок, на котором запечатлен след от пожаров, бушевавших на территории штата Калифорния в ноябре текущего года. По подсчётам специалистов, огненная стихия уничтожила без малого сто тысяч акров земли.
На спутнике NASA Terra установлен отражающий радиометр (ASTER), с его помощью и были запечатлены «ожоговые шрамы». Фотографию обработали инфракрасными фильтрами, которые придали изображению естественный вид. На снимке выжженная территория показана в коричневом цвете, растительность - в зелёном, а здания и дороги отмечены светло-серым и белым окрасками.
При помощи карты NASA пожарные службы смогли оценить, какие серьёзные последствия нанесло стихийное бедствие. Также эксперты смогут составить план восстановления территории после пожара.
На спутнике NASA Terra установлен отражающий радиометр (ASTER), с его помощью и были запечатлены «ожоговые шрамы». Фотографию обработали инфракрасными фильтрами, которые придали изображению естественный вид. На снимке выжженная территория показана в коричневом цвете, растительность - в зелёном, а здания и дороги отмечены светло-серым и белым окрасками.
При помощи карты NASA пожарные службы смогли оценить, какие серьёзные последствия нанесло стихийное бедствие. Также эксперты смогут составить план восстановления территории после пожара.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 11:00