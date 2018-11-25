NASA обнародовало снимок со следами от пожаров в Калифорнии





На спутнике NASA Terra установлен отражающий радиометр (ASTER), с его помощью и были запечатлены «ожоговые шрамы». Фотографию обработали инфракрасными фильтрами, которые придали изображению естественный вид. На снимке выжженная территория показана в коричневом цвете, растительность - в зелёном, а здания и дороги отмечены светло-серым и белым окрасками.При помощи карты NASA пожарные службы смогли оценить, какие серьёзные последствия нанесло стихийное бедствие. Также эксперты смогут составить план восстановления территории после пожара.