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На аэроснимки Антарктиды попали два самолета, преследовавшие НЛО

На снимках Антарктиды, сделанных в ходе аэрофотосъёмки, показались два самолета, преследующие в небе НЛО. Подробности о странном открытии были обнародованы на конспирологическом канале «UFOmania» на видеохостинге YouTube.

На аэроснимки Антарктиды попали два самолета, преследовавшие НЛО

Заметить, как два самолета преследуют в небе НЛО, исследователям удалось при помощи картографической платформы «Google Maps». Уфологи рассматривали аэроснимки Антарктиды и заметили поблизости научной станции «Марио Зуччелли» странную погоню. Два лайнера летели за небольшим по размерам НЛО, который имел дискообразную форму. И аэропланы, и «летающая тарелка» при этом отбрасывали тень. Эксперты заверяют, что в данном случае речь не может идти о ледяной глыбе. НЛО, как и его преследователи, действительно летели по воздуху. Не исключено, что итальянцы увидели загадочный объект со своей станции, после чего попытались подойти к нему поближе в исследовательских целях.


Между тем, конспирологи уже давно заявляют, что военные самолеты не раз преследовали воздушные суда неизвестных космических цивилизаций на Земле. Исследователи утверждают, что происходит это в США, России, КНР и в других странах, поэтому вполне возможно, что на появившемся фото запечатлена самая рядовая картина.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 18:20

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