На аэроснимки Антарктиды попали два самолета, преследовавшие НЛО





Заметить, как два самолета преследуют в небе НЛО, исследователям удалось при помощи картографической платформы «Google Maps». Уфологи рассматривали аэроснимки Антарктиды и заметили поблизости научной станции «Марио Зуччелли» странную погоню. Два лайнера летели за небольшим по размерам НЛО, который имел дискообразную форму. И аэропланы, и «летающая тарелка» при этом отбрасывали тень. Эксперты заверяют, что в данном случае речь не может идти о ледяной глыбе. НЛО, как и его преследователи, действительно летели по воздуху. Не исключено, что итальянцы увидели загадочный объект со своей станции, после чего попытались подойти к нему поближе в исследовательских целях.Между тем, конспирологи уже давно заявляют, что военные самолеты не раз преследовали воздушные суда неизвестных космических цивилизаций на Земле. Исследователи утверждают, что происходит это в США, России, КНР и в других странах, поэтому вполне возможно, что на появившемся фото запечатлена самая рядовая картина.