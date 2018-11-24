Надежда Бабкина показала в Instagram редкое фото внуком и сыном

Надежда Бабкина не часто балует своих подписчиков свежими снимками семьи. Однако на днях она опубликовала пост, который посвятила выходу четы в свет. На фото можно увидеть саму певицу, ее внука Георгия, сына Даниила и его супругу Татьяну, а посередине стоит сам гимнаст.Известно, что у Надежды Бабкиной три внука, и звездная бабушка к каждому из них относится с особым трепетом.