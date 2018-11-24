Надежда Бабкина показала в Instagram редкое фото внуком и сыном
Народная певица России Надежда Бабкина в своем блоге Instagram показала фотографию внука и единственного сына. Семья выбралась на гимнастическое шоу, где выступал российский спортсмен Алексей Немов.
Надежда Бабкина не часто балует своих подписчиков свежими снимками семьи. Однако на днях она опубликовала пост, который посвятила выходу четы в свет. На фото можно увидеть саму певицу, ее внука Георгия, сына Даниила и его супругу Татьяну, а посередине стоит сам гимнаст.
Известно, что у Надежды Бабкиной три внука, и звездная бабушка к каждому из них относится с особым трепетом.
Надежда Бабкина не часто балует своих подписчиков свежими снимками семьи. Однако на днях она опубликовала пост, который посвятила выходу четы в свет. На фото можно увидеть саму певицу, ее внука Георгия, сына Даниила и его супругу Татьяну, а посередине стоит сам гимнаст.
Известно, что у Надежды Бабкиной три внука, и звездная бабушка к каждому из них относится с особым трепетом.