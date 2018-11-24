Huawei показала возможности домашней 5G-сети
Компания Huawei совместно с английским оператором Three UK показала возможности домашней 5G-сети. Демонстрацию произвели благодаря новейшим маршрутизаторам широкополосной связи.
Провайдер Three UK задействовал Huawei для внедрения 5G-сети домашнего интернета в Великобритании. Компании показали широкие возможности новых технологий, техническую базу которым обеспечивает китайский производитель. Для демонстрации был выбран С-диапазон 100 мегагерц и маршрутизаторы Huawei 5G-стандарта, ставшие первыми в мире коммерческими аппаратами.
Разработчики обещают изменить традиционные интернет-услуги и сервисы кардинальным образом. Провайдер осуществил потоковую передачу видеоролика в формате 4К. Также продемонстрирован был тест игрового облачного сервиса, который с 5G-скоростью работал без задержек.
Средняя скорость загрузки данных в первых сетях нового поколения планируется в размере 1-2 гигабит в секунду. В будущем пропускная способность может достичь 20 гигабит в секунду. Представители Huawei отмечают, что технология 5G изменит интеллектуальный мир в самое ближайшее время, хотя ещё недавно такие достижения казались фантастикой.
Провайдер Three UK задействовал Huawei для внедрения 5G-сети домашнего интернета в Великобритании. Компании показали широкие возможности новых технологий, техническую базу которым обеспечивает китайский производитель. Для демонстрации был выбран С-диапазон 100 мегагерц и маршрутизаторы Huawei 5G-стандарта, ставшие первыми в мире коммерческими аппаратами.
Разработчики обещают изменить традиционные интернет-услуги и сервисы кардинальным образом. Провайдер осуществил потоковую передачу видеоролика в формате 4К. Также продемонстрирован был тест игрового облачного сервиса, который с 5G-скоростью работал без задержек.
Средняя скорость загрузки данных в первых сетях нового поколения планируется в размере 1-2 гигабит в секунду. В будущем пропускная способность может достичь 20 гигабит в секунду. Представители Huawei отмечают, что технология 5G изменит интеллектуальный мир в самое ближайшее время, хотя ещё недавно такие достижения казались фантастикой.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:20