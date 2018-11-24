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Учёные раскрыли причину асимметрии тела у животных и людей

Учёные раскрыли причину асимметрии развития тела у животных и людей. Особый белок обеспечивает хиральность от клеточного уровня до поведения организмов.

Учёные раскрыли причину асимметрии тела у животных и людей

Как удалось выяснить учёным из Франции и США, протеин Myosin 1D присутствует у самых разных видов живых существ и напрямую связан с асимметрией. Как пишет издание Science, хиральность переносит свой эффект на все уровни строения организма, в частности, на поведение. В пример асимметрии можно привести разницу в человеческих ладонях или нахождение сердца с левой стороны.

Чтобы понять проявления хиральности, французские специалисты извлекли из дрозофил синтезирующий Myosin 1D ген, который обеспечивает своеобразное вращение или наматывание того или другого органа в одинаковом направлении.

Учёные искусственно выработали белок в дыхательной трахее насекомого, из-за чего орган стал закрученным, а за ним и всё тело личинки мухи. Даже движения дрозофил стали винтообразными. Американские коллеги наблюдали реакцию Myosin 1D и актина, также получив спиральное движение.

Считается, что белок поспособствовал некоторым морфологическим особенностям животных в процессе эволюции, к примеру, скрученным панцирям улиток. Однако асимметрию могут вызывать и другие невыявленные факторы.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:00

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