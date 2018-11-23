Тилля Линдеманна подозревают в новом романе





Не так давно журналисты и поклонники Тилля Линдеманна считали, что у него роман с украинской певицей Светланой Лободой. К слову, артистка весной этого года родила дочь по имени Тильда, и многие подозревают, что отцом является именно Линдеманн. А когда фронтмен забрал Лободу из больницы после выписки, где она перенесла операцию на почках, то публика практически на 100% удостоверилась, что артистов связывают романтические отношения.Несмотря на идиллию, в Сети появилась информация о том, что Тилль Линдеманн начал отношения с другой девушкой по имени Мира Эль Исса. Она показала совместный с певцом снимок в своем аккаунте Instagram и достаточно двояко его подписала: «Это, должно быть, любовь. Получилось встать с постели в 6.30». Однако самые верные поклонники солиста легендарной группы не поверили слухам, они уверены, что их связывают только дружеские взаимоотношения.