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Тилля Линдеманна подозревают в новом романе

Поклонники творчества Тилля Линдеманна (солист группы Rammstein) подозревают кумира в новом романе. Всему виной снимок, который разместила в своем Instagram некая Мира Эль Исса.
Тилля Линдеманна подозревают в новом романе

Не так давно журналисты и поклонники Тилля Линдеманна считали, что у него роман с украинской певицей Светланой Лободой. К слову, артистка весной этого года родила дочь по имени Тильда, и многие подозревают, что отцом является именно Линдеманн. А когда фронтмен забрал Лободу из больницы после выписки, где она перенесла операцию на почках, то публика практически на 100% удостоверилась, что артистов связывают романтические отношения.
Тилля Линдеманна подозревают в новом романе

Несмотря на идиллию, в Сети появилась информация о том, что Тилль Линдеманн начал отношения с другой девушкой по имени Мира Эль Исса. Она показала совместный с певцом снимок в своем аккаунте Instagram и достаточно двояко его подписала: «Это, должно быть, любовь. Получилось встать с постели в 6.30». Однако самые верные поклонники солиста легендарной группы не поверили слухам, они уверены, что их связывают только дружеские взаимоотношения.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:31

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