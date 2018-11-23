В ХК «Трактор» из космоса возвратился талисман «Белый медведь»





Талисман «Трактора» с собой в космос взял владелец хоккейного клуба Олег Артемьев. Он вместе с астронавтами NASA Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом вошел в состав экипажа корабля «Союз МС-08», стартовавшего с космодрома «Байконур» 21 марта 2018 года. Талисман был прикреплен к стенке кабины и служил индикатором наступления невесомости.До этого Олег Артемьев брал с собой на МКС шайбу с логотипом КХЛ и Кубок Гагарина. Помимо этих вещей в космосе успели побывать герб Челябинской области и фотографии с символикой хоккейного клуба «Трактор».