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Motorola в 2019 году выпустит три новых сматфона

В 2019 году компания Motorola планирует выпустить три новые модели смартфонов, самым производительным устройством станет Moto Z4. Также недавно в США прошла сертификацию модель Moto G7.
Motorola в 2019 году выпустит три новых сматфона

По данным инсайдеров, Moto G7 получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 660, 4 Гб оперативной памяти, экран диагональю 6,4 дюйма, 32 Гб флэш-памяти и аккумулятор ёмкостью 2820 мА•ч. Также в модельную линейку войдёт устройство с однокристальной системой семейства Snapdragon 7ХХ, с «оперативкой» 4/6 и 64 Гб флэш-памяти.

Самым производительным девайсом станет смартфон Moto Z4, он будет базироваться на флагманской однокристальной системе Snapdragon 8150 и получит поддержку сетей пятого поколения. При этом объём оперативной памяти составит 6 Гб, а ёмкость флеш-накопителей устройства будет зависеть от версий, либо 64 Гб, либо 128 Гб. Третьей моделью может стать Moto G7 Play, однако данных о ней пока нет.



 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 13:32

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