Motorola в 2019 году выпустит три новых сматфона





По данным инсайдеров, Moto G7 получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 660, 4 Гб оперативной памяти, экран диагональю 6,4 дюйма, 32 Гб флэш-памяти и аккумулятор ёмкостью 2820 мА•ч. Также в модельную линейку войдёт устройство с однокристальной системой семейства Snapdragon 7ХХ, с «оперативкой» 4/6 и 64 Гб флэш-памяти.Самым производительным девайсом станет смартфон Moto Z4, он будет базироваться на флагманской однокристальной системе Snapdragon 8150 и получит поддержку сетей пятого поколения. При этом объём оперативной памяти составит 6 Гб, а ёмкость флеш-накопителей устройства будет зависеть от версий, либо 64 Гб, либо 128 Гб. Третьей моделью может стать Moto G7 Play, однако данных о ней пока нет.