Палеонтологи нашли останки древнего предка человека размером со слона





Окаменелые останки «лисовицы Боянуса» (существо было названо в честь деревни, где были обнаружены окаменелости) могут изменить представление ученых о первых млекопитающих. Ранее считалось, что млекопитающие, сосуществовавшие с динозаврами, имели малые размеры. Это позволяло им выжить и приспособиться к жизни в опасных условиях.Однако древний предок млекопитающих, проживавший 210 миллионов лет назад в эпоху Триасового периода, имел размеры, сопоставимые с размерами большого динозавра или слона. Дицинодонт питался в основном растительной пищей, возможно по этой причине он смог вырасти до такой величины.