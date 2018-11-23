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Палеонтологи нашли останки древнего предка человека размером со слона

В Польше ученые обнаружили останки древнейшего предка человека размером со слона. Палеонтологи отмечают, что дицинодонт длиной 4,5 метров и высотой 2,6 метров был дальним предком не только человека, а вообще всех млекопитающих.

Палеонтологи нашли останки древнего предка человека размером со слона


Окаменелые останки «лисовицы Боянуса» (существо было названо в честь деревни, где были обнаружены окаменелости) могут изменить представление ученых о первых млекопитающих. Ранее считалось, что млекопитающие, сосуществовавшие с динозаврами, имели малые размеры. Это позволяло им выжить и приспособиться к жизни в опасных условиях.

Однако древний предок млекопитающих, проживавший 210 миллионов лет назад в эпоху Триасового периода, имел размеры, сопоставимые с размерами большого динозавра или слона. Дицинодонт питался в основном растительной пищей, возможно по этой причине он смог вырасти до такой величины.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:37

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