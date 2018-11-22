Эвелина Блёданс удивила поклонников новым цветом волос и порадовала зажигательным танцем
Эвелина Блёданс опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый видеоролик, порадовав подписчиков зажигательным танцем. Кроме того, знаменитость удивила их новым цветом волос.
Эвелина Блёданс продемонстрировала своим фанатам, что имеет силу духа. Вместо того чтобы убиваться горем из-за не сложившейся беременности, звезда собралась с силами и посетила светское мероприятие. На нём актриса постаралась отвлечься от своих непростых проблем и даже потанцевала, как и обещала пользователям Сети. При этом хозяйка аккаунта удивила фолловеров сменой имиджа. В ролике телеведущая появилась в чёрном платье расшитом пайетками, будучи жгучей брюнеткой. Пользователи остались в восторге от такого преображения.
Считанные минуты понадобились, чтобы пост артистки набрал популярность, а также наполнился комментариями положительного характера. Многие догадались, Эвелина Блёданс всего лишь воспользовалась париком, но заверили кумира, ей очень идёт такой цвет волос и нужно подумать над переменами в имидже.
Эвелина Блёданс продемонстрировала своим фанатам, что имеет силу духа. Вместо того чтобы убиваться горем из-за не сложившейся беременности, звезда собралась с силами и посетила светское мероприятие. На нём актриса постаралась отвлечься от своих непростых проблем и даже потанцевала, как и обещала пользователям Сети. При этом хозяйка аккаунта удивила фолловеров сменой имиджа. В ролике телеведущая появилась в чёрном платье расшитом пайетками, будучи жгучей брюнеткой. Пользователи остались в восторге от такого преображения.
Считанные минуты понадобились, чтобы пост артистки набрал популярность, а также наполнился комментариями положительного характера. Многие догадались, Эвелина Блёданс всего лишь воспользовалась париком, но заверили кумира, ей очень идёт такой цвет волос и нужно подумать над переменами в имидже.