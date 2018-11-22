Эвелина Блёданс удивила поклонников новым цветом волос и порадовала зажигательным танцем

Эвелина Блёданс продемонстрировала своим фанатам, что имеет силу духа. Вместо того чтобы убиваться горем из-за не сложившейся беременности, звезда собралась с силами и посетила светское мероприятие. На нём актриса постаралась отвлечься от своих непростых проблем и даже потанцевала, как и обещала пользователям Сети. При этом хозяйка аккаунта удивила фолловеров сменой имиджа. В ролике телеведущая появилась в чёрном платье расшитом пайетками, будучи жгучей брюнеткой. Пользователи остались в восторге от такого преображения.Считанные минуты понадобились, чтобы пост артистки набрал популярность, а также наполнился комментариями положительного характера. Многие догадались, Эвелина Блёданс всего лишь воспользовалась париком, но заверили кумира, ей очень идёт такой цвет волос и нужно подумать над переменами в имидже.