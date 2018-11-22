Российская армия попала в тройку сильнейших во всем мире





Замыкает тройку лидеров Китай. Следом идут Индия и Франция. Всего список содержит резюме по армиям из 136 стран всего мира. Отмечается, что во время составления списка эксперты брали в расчет десятки показателей, включая военный бюджет страны и число солдат с общим уровнем развития промышленности и разнообразием используемого вооружения.В соответствии с данными специалистов, численность армии России превышает 3,5 млн человек, а все вооружённые силы насчитывают почти 4 тысячи самолётов, свыше 20 тысяч танков и 352 корабля. В организации отметили, что преимущество в рейтинге получили ядерные державы и страны-члены НАТО. Последние места в списке заняли Бутан, Либерия и Суринам.