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Российская армия попала в тройку сильнейших во всем мире

Российская армия оказалась в тройке сильнейших в мире. По версии интернациональной организации Global Firepower, она уступает только США.
Российская армия попала в тройку сильнейших во всем мире

Замыкает тройку лидеров Китай. Следом идут Индия и Франция. Всего список содержит резюме по армиям из 136 стран всего мира. Отмечается, что во время составления списка эксперты брали в расчет десятки показателей, включая военный бюджет страны и число солдат с общим уровнем развития промышленности и разнообразием используемого вооружения.

В соответствии с данными специалистов, численность армии России превышает 3,5 млн человек, а все вооружённые силы насчитывают почти 4 тысячи самолётов, свыше 20 тысяч танков и 352 корабля. В организации отметили, что преимущество в рейтинге получили ядерные державы и страны-члены НАТО. Последние места в списке заняли Бутан, Либерия и Суринам.



 
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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Вчера, 23:00

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