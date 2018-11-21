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Cooler Master выпустила коврик для мышки с мягкой подсветкой

Разработчики компании Cooler Master выпустили RGB-коврики для компьютерной мышки МР750 с мягкой подсветкой. Новинка оснащена водоотталкивающим покрытием.
Cooler Master выпустила коврик для мышки с мягкой подсветкой


Создатели коврика рассказывают, что переключать цветовые схемы и режимы подсветки можно при помощи кнопки, а для более точной настройки в комплекте предлагается специальное программное обеспечение. МР750 доступен в трех размерах — М (средний, 370х270х3 миллиметра), L (большой, 470х350х3 миллиметра) и XL (сверхбольшой, 940х380х3 миллиметра). В продаже коврики появятся в феврале следующего года. Стоимость составит 2790 за вариант размера М, 3690 (L) и 4490 рублей (XL).



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:00

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