Cooler Master выпустила коврик для мышки с мягкой подсветкой





Создатели коврика рассказывают, что переключать цветовые схемы и режимы подсветки можно при помощи кнопки, а для более точной настройки в комплекте предлагается специальное программное обеспечение. МР750 доступен в трех размерах — М (средний, 370х270х3 миллиметра), L (большой, 470х350х3 миллиметра) и XL (сверхбольшой, 940х380х3 миллиметра). В продаже коврики появятся в феврале следующего года. Стоимость составит 2790 за вариант размера М, 3690 (L) и 4490 рублей (XL).