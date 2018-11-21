АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери
EUR 75.18 USD 65.59
Курс валют на 21.11.2018

В Англии конъюнктивит у 4-летнего ребёнка оказался смертельным раком

В Англии обычный на первый взгляд конъюнктивит у 4-летнего ребёнка оказался редкой формой смертельно опасного рака. Мать мальчика длительное время полагала, что глаз сына слезится из-за простуды, так как медики не видели никакой угрозы его здоровью.

В Англии конъюнктивит у 4-летнего ребёнка оказался смертельным раком


В графстве Глостершир в Англии мать 4-летнего ребёнка длительное время считала, что её у сына конъюнктивит, который позже оказался редкой формой смертельно опасного рака — саркомой Юинга. Как рассказала сама 33-летняя Карли Кук, сначала она заметила, что у сына слезится глаз, но подумала, что это обычная простуда. Позже женщина обратилась с данной проблемой к медикам, которые тут же заверили, что через несколько недель всё пройдёт, и заблокировали малышу слезоточивый канал. Первое время после возвращения из больницы мальчик чувствовал себя хорошо и ни на что не жаловался, но позже мать заметила, как его лицо постепенно опухает именно со стороны больного глаза.

В Англии конъюнктивит у 4-летнего ребёнка оказался смертельным раком


Повторный визит к врачу сопровождался не только осмотром, но и проведением всех необходимых анализов и рентгена, показавшего опухоль на кости за глазом. Женщину вместе с ребёнком направили в клинику, расположенную во Флориде, США, где диагноз саркома Юинга подтвердился. Впереди мальчика ожидали 30 процедур лучевой терапии, проводимые в шести 6 недель ежедневно под общей анастезией, а также 14 блоков традиционной химиотерапии.

В настоящий момент ребёнок находится в стадии ремиссии, но родители понимают, что заболевание, как и пройденное лечение, обязательно скажутся на его здоровье в будущем. Карли Кук признаётся, что раньше и подумать не могла, что такое однажды произойдёт с её сыном, а потому призывает других родителей быть более внимательными к симптомам заболеваний своих чад, дабы не упустить драгоценное для жизни время.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / Авторские новости / Другое
Добавил: Oksana Сегодня, 15:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нонна Гришаева рассказала об упущенной
Певец Стас Михайлов вплотную занялся раскруткой
Сергей Шнуров рассказал журналистам о своей
В Хабаровском крае обнаружили мальчика-маугли
На снимках Марса уфологи заметили
В России отзывают более 400 мотоциклов марки
В Индии годовалая девочка упала под поезд и выжила
Изменения во внешности Алены Шишковой
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику
В Калифорнии очевидцы запечатлели сигарообразное
Американского миссионера убили представители
Кошка уничтожила жилье американского актера
Анна Седокова показала фанатам в Instagram
Ксения Бородина похвасталась, что ее дочь Теона
В Англии конъюнктивит у 4-летнего ребёнка
Экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова
Алена Савкина намерена выгнать пассию Ильи
Приложение для смартфона поможет предотвратить
Audi подтвердила скорый выпуск электромобиля Audi
В Сети появилось фото той самой Кати, с которой
Земля окажется в самом центре космического
Ольга Орлова резко ответила на критику своих
СМИ: Жена Евгения Осина Наталья ушла от певца к
Учёные: Вес взрослого не зависит от родительских
В Подмосковье найден череп мамонта с древним
Звезда «Дома-2» Ольга Власова рассказала о связи
Сеть гипермаркетов Castorama покинет российский
Филипп Киркоров поделился архивным видео со
В Сети появились первые фото обновленного
Эксперты назвали продукты, которые многие люди
Просмотреть все новости