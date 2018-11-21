В Англии конъюнктивит у 4-летнего ребёнка оказался смертельным раком





В графстве Глостершир в Англии мать 4-летнего ребёнка длительное время считала, что её у сына конъюнктивит, который позже оказался редкой формой смертельно опасного рака — саркомой Юинга. Как рассказала сама 33-летняя Карли Кук, сначала она заметила, что у сына слезится глаз, но подумала, что это обычная простуда. Позже женщина обратилась с данной проблемой к медикам, которые тут же заверили, что через несколько недель всё пройдёт, и заблокировали малышу слезоточивый канал. Первое время после возвращения из больницы мальчик чувствовал себя хорошо и ни на что не жаловался, но позже мать заметила, как его лицо постепенно опухает именно со стороны больного глаза.Повторный визит к врачу сопровождался не только осмотром, но и проведением всех необходимых анализов и рентгена, показавшего опухоль на кости за глазом. Женщину вместе с ребёнком направили в клинику, расположенную во Флориде, США, где диагноз саркома Юинга подтвердился. Впереди мальчика ожидали 30 процедур лучевой терапии, проводимые в шести 6 недель ежедневно под общей анастезией, а также 14 блоков традиционной химиотерапии.В настоящий момент ребёнок находится в стадии ремиссии, но родители понимают, что заболевание, как и пройденное лечение, обязательно скажутся на его здоровье в будущем. Карли Кук признаётся, что раньше и подумать не могла, что такое однажды произойдёт с её сыном, а потому призывает других родителей быть более внимательными к симптомам заболеваний своих чад, дабы не упустить драгоценное для жизни время.