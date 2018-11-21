Немецкие эксперты назвали страны с самым высоким риском гибели во время стихийного бедствия





Самыми опасными с данной точки зрения стали островные государства Тонга и Вануату в Тихом океане. В этих странах риск погибнуть в результате стихийного бедствия оценивается, как очень высокий. Особую опасность для людей здесь представляют цунами, ураганы и землетрясения. Схожая ситуация на Филиппинах, где высокий риск извержений вулканов и оползней. Также регионами с высоким риском названы Центральная Америка, Юго-Восточная Азия, Центральная и Западная Африка. Россия причислена к странам с низким уровнем опасности.По словам составителей рейтинга, решающим фактором безопасности стран является инфраструктура государства (достаточное количество дорог, аэропортов для скорейшей эвакуации людей), а также скорость реакции спасательных подразделений. Кроме того, высокое значение имеют стабильность электросетей, уровень обеспеченности чистой питьевой водой, достаточное количество медицинского персонала и учреждений.Отметим, что до этого эксперты назвали Ливию, Афганистан, Сирию, Сомали, Йемен, Южный Судан и Мали самыми опасными странами для туристов.