Учёные выявили признаки пробуждения Солнца в 2019 году





Российская лаборатория ФИАН, занимающаяся рентгеновской астрономией Солнца, сообщила, что во второй половине грядущего года светило войдёт в следующую фазу после спада активности. О конце цикла стало известно в ноябре, поскольку впервые за 11 лет наблюдений магнитные поля сменили свою направленность. В ходе вращения Солнца они как будто наматываются на клубок, поясняют учёные, и напряжённость возрастает.Во время пика активности магнитные поля "разматываются" уже в иную сторону, двигаясь к минимуму. Следы прежнего направления пропадают всегда в районе экватора, а признаки противоположного движения, наоборот, стремятся к высоким широтам светила.Чем выше зафиксированы новые поля, тем сильнее проявит себя грядущий цикл. По данным ФИАН, на этот раз следы можно видеть на северном полушарии.В течение 6-12 месяцев астрономы ожидают всплывание солнечной плазмы из глубин, а также выброс магнитных потоков. Если рост активности будет протекать медленно, изменения появятся в течение 2 или 3 лет.