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Учёные выявили признаки пробуждения Солнца в 2019 году

Учёные ФИАН выявили признаки пробуждения Солнца и его активности. В 2019 году ожидается новый цикл вспышек и магнитных потоков.
Учёные выявили признаки пробуждения Солнца в 2019 году

Российская лаборатория ФИАН, занимающаяся рентгеновской астрономией Солнца, сообщила, что во второй половине грядущего года светило войдёт в следующую фазу после спада активности. О конце цикла стало известно в ноябре, поскольку впервые за 11 лет наблюдений магнитные поля сменили свою направленность. В ходе вращения Солнца они как будто наматываются на клубок, поясняют учёные, и напряжённость возрастает.

Во время пика активности магнитные поля "разматываются" уже в иную сторону, двигаясь к минимуму. Следы прежнего направления пропадают всегда в районе экватора, а признаки противоположного движения, наоборот, стремятся к высоким широтам светила.

Чем выше зафиксированы новые поля, тем сильнее проявит себя грядущий цикл. По данным ФИАН, на этот раз следы можно видеть на северном полушарии.

В течение 6-12 месяцев астрономы ожидают всплывание солнечной плазмы из глубин, а также выброс магнитных потоков. Если рост активности будет протекать медленно, изменения появятся в течение 2 или 3 лет.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:24

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