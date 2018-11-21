Ученые: Громадный спутник Нибиру управляет землетрясениями на Земле
Ученые-конспирологи в ходе исследования частоты катаклизмов на Земле установили, что ими управляет громадный спутник планеты Нибиру. По данным специалистов, объект становится на одну линию с Солнцем и Землей, что приводит к катаклизмам.
По словам Уильяма Фредерика и М. Дива, периодичность глобальных катастроф на Земле составляет 188 дней (плюс минус 7 дней). К таким выводам они пришли по результатам анализа сейсмической активности магнитудой более семи баллов. Конспирологи составили таблицу катастроф и пришли к интересным выводам.
Фредерик и Див утверждают, что каждые полгода неизвестный небесный объект становится на одну линию с Солнцем и Землей, что увеличивает гравитацию светила. Ученые сравнили данные процессы с приливами и отливами из-за влияния Луны на нашей планете.
По второй теории, данным небесным объектом является спутник Нибиру. Период его обращения составляет 376 дней, что соответствует первой гипотезе, когда тело выстраивается на одну линию с Землей и Солнцем.
Также некоторые уфологи предположили, что существуют некоторые внеземные цивилизации, которые влияют на подземные процессы.
По словам Уильяма Фредерика и М. Дива, периодичность глобальных катастроф на Земле составляет 188 дней (плюс минус 7 дней). К таким выводам они пришли по результатам анализа сейсмической активности магнитудой более семи баллов. Конспирологи составили таблицу катастроф и пришли к интересным выводам.
Фредерик и Див утверждают, что каждые полгода неизвестный небесный объект становится на одну линию с Солнцем и Землей, что увеличивает гравитацию светила. Ученые сравнили данные процессы с приливами и отливами из-за влияния Луны на нашей планете.
По второй теории, данным небесным объектом является спутник Нибиру. Период его обращения составляет 376 дней, что соответствует первой гипотезе, когда тело выстраивается на одну линию с Землей и Солнцем.
Также некоторые уфологи предположили, что существуют некоторые внеземные цивилизации, которые влияют на подземные процессы.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:46