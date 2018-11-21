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В Дагестане пастух запечатлел на камеру неизвестное науке существо из другого мира

В Сети появилось видео, опубликованное жителем Дагестана, которое сразу заинтриговало пользователей. Пастух запечатлел на камеру неизвестное науке существо из другого мира, скрывающееся в ночном лесу.
В Дагестане пастух запечатлел на камеру неизвестное науке существо из другого мира

Автор сюжета сообщил, что он искал пропавшую корову и заметил в кустах голову странного обитателя этого места, который смотрел на него огромными глазами. Потом существо предпочло скрыться в темноте, а испуганный таким зрелищем местный житель решил покинуть территорию леса, чтобы не столкнуться с опасными соседями.

После просмотра пользователи высказали разное мнение в комментариях. Скептики заговорили об оптической иллюзии, но большинство зрителей отметили, что дагестанец столкнулся с созданиями из иного измерения, которые часто появляются в последнее время среди людей.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00

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