В Дагестане пастух запечатлел на камеру неизвестное науке существо из другого мира





Автор сюжета сообщил, что он искал пропавшую корову и заметил в кустах голову странного обитателя этого места, который смотрел на него огромными глазами. Потом существо предпочло скрыться в темноте, а испуганный таким зрелищем местный житель решил покинуть территорию леса, чтобы не столкнуться с опасными соседями.После просмотра пользователи высказали разное мнение в комментариях. Скептики заговорили об оптической иллюзии, но большинство зрителей отметили, что дагестанец столкнулся с созданиями из иного измерения, которые часто появляются в последнее время среди людей.