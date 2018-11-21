Учёные вылечили бессоницу звуками вымышленного космического корабля





Американский любитель научной фантастики Спайк Снелл случайно обнаружил, что гул космического корабля из сериала «Звёздный путь» является разновидностью «белого шума» - монотонного звучания, от которого большинство людей засыпает. Он записал и зациклил звук вымышленного аппарата, и загрузил полученную звукозапись на YouTube.После того, как запись прослушали более трёх миллионов пользователей, ею заинтересовались учёные. Их исследования показали, гул корабля из сериала действительно усыпляюще действует на людей. Он снижает активность мозга и ускоряет переход через все фазы сна.Психологи из Миссури повторили эксперимент, и результат остался прежним. После прослушивания аудиофайла люди в состоянии средней усталости засыпали через 25-30 минут. Психологи разработали специальную методику лечения нарушений сна с помощью монотонного гула выдуманного космолёта. В результате её использования удалось нормализовать даже тяжёлые расстройства сна.