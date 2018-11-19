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Анджелина Джоли вышла на прогулку с детьми без нижнего белья

Папарацци удалось запечатлеть Анджелину Джоли в Лос-Анджелесе с младшими детьми. Голливудская актриса выбрала для прогулки полупрозрачную футболку, при этом не надев нижнего белья.

Анджелина Джоли вышла на прогулку с детьми без нижнего белья

Анджелина Джоли одна из самых известных актрис в мире, за ее жизнью следит огромное количество людей, а папарацци не дают ей покоя. Вот и в минувшие выходные, когда знаменитость вышла на прогулку с 12-летней Шайло и 10-летними близнецами Ноксом и Вивьен, ее поджидали фотографы. Папарацци удалось сделать несколько кадров звёздного семейства. На фотографиях видно, что для похода в ресторан Анджелина Джоли выбрала весьма скромный наряд. Но при этом знаменитость не надела нижнее белье под полупрозрачную белую футболку.

Голливудская актриса дополнила свой образ черными джинсами, которые идеально подчеркивали ее фигуру. Также Анджелина Джоли надела солнцезащитные очки и шляпу с широкими полями черного цвета.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:30

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