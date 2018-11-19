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Рита Ора на премии Evening Standard Theatre Awards сразила эффектным платьем

В Лондоне прошло награждение победителей премии Evening Standard Theatre Awards. Певица и актриса Рита Ора сразила всех присутствующих эффектным платьем с перьями.

Рита Ора на премии Evening Standard Theatre Awards сразила эффектным платьем

Премию Evening Standard Theatre Awards вручали за достижения в области театрального искусства. По красной ковровой дорожке прошлись такие звезды, как Эндрю Гарфилд и Елена Перминова, а также Рита Ора. Актриса и певица особенно выделялась своим необычным и эффектным нарядом. Для выхода в свет знаменитость выбрала атласное нежно-розового цвета платье в пол с небольшим шлейфом. Особого эффекта образу Риты Оры добавили перья, которыми был украшен верх наряда. Свой образ знаменитость дополнила браслетом и кольцом в тон платья.

Рита Ора на премии Evening Standard Theatre Awards сразила эффектным платьем

Для посещения премии Рита Ора уложила локоны в классическую причёску. Макияж знаменитость решила сделать неброский, поэтому для глаз и губ выбрала розовые оттенки. Поклонники певица высоко оценили ее образ в социальной сети Instagram.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:40

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