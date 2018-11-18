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Ученые рассказали о пяти правилах, как избежать инсульт

Ученые бьют тревогу относительно негативного влияния современного ритма жизни на человека. Уже после 40 лет большая часть населения входит в группу риска по возможности получить инсульт. Специалисты рассказали 5 правил по предотвращению приступа.

Ученые рассказали о пяти правилах, как избежать инсульт

Правило номер один: приобрести тонометр и контролировать артериальное давление. Гипертония (высокое давление) может спровоцировать инсульт. Людям после 40 лет нужно более внимательно к нему относиться. Если цифры на аппарате высокие, тогда необходимо обратиться к доктору, он посоветует схему лечения, которая поможет избежать неприятных последствий.

Следующее правило - это обследование кровеносных сосудов. Инсульт может спровоцировать такое заболевание как атеросклероз. Коварность болезни в том, что диагностировать ее на ранней стадии практические не возможно, а обнаруживается она, тогда когда практические не поддается лечению. Поэтому стоит сходить на УЗИ и проверить состояние сонных артерий на предмет холестерина.

Правило третье: Не употреблять спиртные напитки и не курить. Ученые доказали, что алкоголь и табак могут вызвать инсульт. А после пяти лет отказа от курения состояние сосудов приходит в норму, и они становятся такими же, как у человека, который не курил. Четвертое правило говорит о пользе активного образа жизни. Стоит заниматься спортом и избегать набора лишнего веса. Обычная ходьба уже считается активностью, а вот ожирение равносильно малоподвижному образу жизни. Потеря 5 килограмм лишнего веса помогает снизить столбик тонометра на 5 миллиметров. Пятое правило рекомендует максимально внимательно относиться к собственному здоровью. Если человек чувствует головокружение, шум и звон в ушах, притупление слуха и зрения или видит мушки перед глазами, то визит к врачу откладывать не стоит.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:30

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