Ученые рассказали о пяти правилах, как избежать инсульт





: приобрести тонометр и контролировать артериальное давление. Гипертония (высокое давление) может спровоцировать инсульт. Людям после 40 лет нужно более внимательно к нему относиться. Если цифры на аппарате высокие, тогда необходимо обратиться к доктору, он посоветует схему лечения, которая поможет избежать неприятных последствий.- это обследование кровеносных сосудов. Инсульт может спровоцировать такое заболевание как атеросклероз. Коварность болезни в том, что диагностировать ее на ранней стадии практические не возможно, а обнаруживается она, тогда когда практические не поддается лечению. Поэтому стоит сходить на УЗИ и проверить состояние сонных артерий на предмет холестерина.: Не употреблять спиртные напитки и не курить. Ученые доказали, что алкоголь и табак могут вызвать инсульт. А после пяти лет отказа от курения состояние сосудов приходит в норму, и они становятся такими же, как у человека, который не курил.говорит о пользе активного образа жизни. Стоит заниматься спортом и избегать набора лишнего веса. Обычная ходьба уже считается активностью, а вот ожирение равносильно малоподвижному образу жизни. Потеря 5 килограмм лишнего веса помогает снизить столбик тонометра на 5 миллиметров.рекомендует максимально внимательно относиться к собственному здоровью. Если человек чувствует головокружение, шум и звон в ушах, притупление слуха и зрения или видит мушки перед глазами, то визит к врачу откладывать не стоит.