Как дорого продать «Ниву»: Советы эксперта





Низкая цена машины отпугнет покупателя и заставит заподозрить некий подвох, а по завышенной ее никто приобретать не захочет. Специалист рекомендует владельцам «Нивы» при определении средней стоимости для ее реализации учитывать рыночные ценники. В этом вопросе важен год выпуска автомобиля, но в некоторых случаях можно указывать год начала его эксплуатации. Такая «хитрость» позволит сократить возраст «Нивы» на 1-2 года и продать ее на несколько тысяч дороже.Покупатели всегда обращают внимание на пробег машины. Согласно статистике, за хорошую цену берут отечественный внедорожник, пребывавший в руках одного хозяина, «накатавшего» на нем до 15 000 км. Для большинства желающий приобрести «Ниву» важны ее способности передвижения, а комплектация и комфорт отходят на второй план.Выгодно продать подержанный внедорожник удастся, если он остается в хорошем состоянии с нормально сохранившимися подвеской и силовой установкой, а также чистым салоном. Для этого важно ставить машину не в сыром, а теплом и вентилируемом гараже. При формировании ценника необходимо учитывать внешний вид авто, наличие хороших покрышек, аккумулятора и колесных дисков. Во время сделки можно предъявить покупателю сервисную книжку «Нивы», благодаря которой у него будет больше доверия к продавцу.