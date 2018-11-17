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Фантастические твари «взорвали» прокат в России и странах СНГ

Два дня назад в кинотеатрах России и СНГ стартовал «взрывной» прокат киноленты «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Он уже в первый день собрал почти 141 млн рублей, а это 85% всей выручки за день.
Фантастические твари «взорвали» прокат в России и странах СНГ

По словам экспертов портала kinobusiness.com, если посещаемость останется примерно на таком же уровне, то за первую неделю проката кассовый сбор может составить около 870 млн рублей. Вышедшая на экраны 2 года назад первая часть под названием «Фантастические твари и где они обитают» смогла собрать на треть меньше.

На втором месте оказалась картина «Богемская рапсодия», рассказывающая о творческом пути солиста группы Queen Фредди Меркьюри. Ленту показывали чуть больше недели и сумма сборов составила 13, 1 млн рублей. Такие фильмы как «Девушка, которая застряла в паутине» и «Оверлорд» уступают остальным по сборам в несколько раз. Первый собрал за первую неделю 3,4 млн, а второй 2,6 млн. А фильм ужасов «Оцепеневшие от страха» практические не пользовался популярностью и собрал лишь 1,3 млн.



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:16

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