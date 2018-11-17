Фантастические твари «взорвали» прокат в России и странах СНГ





По словам экспертов портала kinobusiness.com, если посещаемость останется примерно на таком же уровне, то за первую неделю проката кассовый сбор может составить около 870 млн рублей. Вышедшая на экраны 2 года назад первая часть под названием «Фантастические твари и где они обитают» смогла собрать на треть меньше.На втором месте оказалась картина «Богемская рапсодия», рассказывающая о творческом пути солиста группы Queen Фредди Меркьюри. Ленту показывали чуть больше недели и сумма сборов составила 13, 1 млн рублей. Такие фильмы как «Девушка, которая застряла в паутине» и «Оверлорд» уступают остальным по сборам в несколько раз. Первый собрал за первую неделю 3,4 млн, а второй 2,6 млн. А фильм ужасов «Оцепеневшие от страха» практические не пользовался популярностью и собрал лишь 1,3 млн.