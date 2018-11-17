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Пришельцы использовали эффект клоакинга для создания полупрозрачного НЛО возле МКС

Уфолог Скотт Уоринг во время трансляции NASA заметил рядом с МКС полупрозрачный НЛО. Он опубликовал материалы в сетях, отметив, что пришельцы использовали эффект клоакинга для создания объекта.
Пришельцы использовали эффект клоакинга для создания полупрозрачного НЛО возле МКС

Ученые тоже применяют технологию, позволяющую устройствам изгибать инфракрасные формы излучения, создавая эффект их отклонения от прямой линии. Вот только экспертам не удалось использовать данный метод с видимым светом, чего нельзя сказать о внеземных существах. В сюжете видно, что приближающийся корабль гуманоидов в форме цилиндра, был частично скрыт от людских глаз.

Найджел Уотсон подтвердил теорию своего коллеги, подчеркнув, что НЛО могут быстро скрыться в воздухе, а также не попадают в объективы земных устройств благодаря таким разработкам. Агентство скрывает факты от общества, но ВВС США зафиксировали 56 визитов пришельцев в Район S4.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:31

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