В Сети на продажу выставлен уникальный автомобиль DeLorean на воздушной подушке





Как сообщает продавец, его автомобиль на самом деле лишь имитация модели DeLorean и выполнена из пенополистирола для снижения массы, тем не менее, внешне транспортное средство не отличается от оригинальной машины. Конструктору удалось во всех деталях передать облик модели, кроме тех, где не позволяли конструктивные изменения. По сути же данное средство передвижения является машиной на воздушной подушке, способной парить над любой поверхностью. В движение её приводят два двигателя с вентиляторами. Один создаёт завихрения в задней части шасси, а второй направляет воздух в подушку под ним. Максимальная скорость движения при этом достигает 50 км/ч.За свою уникальную модель мастер просит 45 тысяч долларов, что эквивалентно 3 миллионам рублей. Продавец обещает перед продажей обучить нового владельца азам пилотажа, а также обязуется бесплатно консультировать в любое время на бесплатной основе, если понадобятся советы по эксплуатации и ремонту.