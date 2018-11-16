Ученые: Лекарства не стоит смешивать с этими продуктами





По словам экспертов, практически все фрукты имеют идеальное сочетание с лекарствами, способствующими нормализовать уровень холестерина в крови (статинами). Однако цитрусовый фрукт грейпфрут стоит обходить стороной, так как компоненты препятствуют правильному всасыванию полезных веществ препарата. Также существует риск усугубления побочных эффектов лекарства, например, головной боли, проблем с печенью, болей в мышцах и тошноты. Во время приема препаратов, где содержится варфарин натрия, нужно следить за витамином К и не смешивать его с этими медикаментами.Еще стоит ограничить употребление зеленого чая, шпината и другой листовой зелени. Лекарства, содержащие в себе ибупрофен, способные «сбить» высокую температуру тела или избавить от боли, нельзя смешивать с приемом антидепрессантов. Такой коктейль может вызвать внутреннее кровотечение.Если в составе лекарства присутствует такой компонент как метронидазол, то стоит воздержаться от употребления спиртных напитков. Соединение этих веществ может привести к тошноте. Противозачаточные средства не сочетаются с таким растением, как зверобой. В данном случае может пострадать эмоциональный фон, а эффект снижается одновременно у обоих средств. Что касается антибиотиков, которые назначены для лечения щитовидной железы и препаратов, направленных на борьбу с малярией, то их нужно принимать отдельно от кальция. Однако спустя 2 часа данный запрет снимается.