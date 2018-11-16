Брак Степаненко и Петросяна официально расторгнут





Относительно развода этой пары продолжают появляться слухи. Кто-то считает, что это лишь пиар, а некоторые говорят, что у Петросяна есть молодая пассия. Однако после 30-летнего брака Елена Степаненко решила подать на развод. Что именно произошло между супругами, неизвестно.По словам Сергея Жорина, столичный Хамовнический суд полностью удовлетворил требования его подопечного и расторг официальный брак юмористов. Весь бракоразводный процесс Елена Степаненко искусственно пыталась оттянуть данное решение. Однако Жорин настоял на своем и артистов развели. Он считает итог чистой победой, поскольку теперь Евгений Ваганович пополнил ряды известных российских холостяков.