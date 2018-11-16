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Брак Степаненко и Петросяна официально расторгнут

После тридцати лет совместной жизни известные российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко решили развестись. Адвокату артиста Сергею Жорину удалось ускорить процесс и закончить последнее заседание удовлетворением иска.

Брак Степаненко и Петросяна официально расторгнут

Относительно развода этой пары продолжают появляться слухи. Кто-то считает, что это лишь пиар, а некоторые говорят, что у Петросяна есть молодая пассия. Однако после 30-летнего брака Елена Степаненко решила подать на развод. Что именно произошло между супругами, неизвестно.

По словам Сергея Жорина, столичный Хамовнический суд полностью удовлетворил требования его подопечного и расторг официальный брак юмористов. Весь бракоразводный процесс Елена Степаненко искусственно пыталась оттянуть данное решение. Однако Жорин настоял на своем и артистов развели. Он считает итог чистой победой, поскольку теперь Евгений Ваганович пополнил ряды известных российских холостяков.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:30

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