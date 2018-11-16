Медики назвали самые распространенные ошибки при лечении насморка
Насморк является первым симптомом простудных заболеваний и сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Медики отмечают, что многие методы, популярные среди людей, являются если не вредными для организма, то бесполезными. Врачи назвали самые распространенные ошибки при лечении насморка.
В первую очередь, это касается применения сосудосуживающих капель. Большинство россиян при рините спешат в аптеку за каплями. При этом, они покупают средство, которое им уже как-то помогало - тизин, ксимелин, нафтизин, риностоп. Во всех данным препаратах одно и то же действующее вещество - ксилометазолин или другие аналоги. После длительного применения подобных капель их эффективность уменьшается, а сам препарат снимает лишь отечность и заложенность носа на короткое время. Чтобы свободно дышать, человек использует лекарство все чаще и чаще. После длительного применения сосудосуживающих капель иммунный ответ организма снижается и сосуды перестают реагировать на возбудители, а со временем они могут атрофироваться и перестать сужаться, что приведет к потере обоняния.
Однако это не значит, что насморк не нужно лечить. Это может привести к осложнениям и спровоцировать хронические заболевания — синусите, гайморите и других инфекционных заболеваниях пазух носа с повышенной температурой, головной болью, гнойными выделениями. Также болезнь может переброситься и на другие органы и на этом фоне могут появиться отиты, трахеиты, фарингиты, тонзиллиты и другие заболевания.
Также может навредить прогревание носа. В некоторых ситуациях сухое тепло бесполезно при насморке или может даже навредить человеку. Если ринит сопровождается ознобом, повышенной температурой и гнойными выделениями, то данное заболевание носит инфекционную природу и при прогревании температура в области носа повысится, что увеличит воспаление и приведет к размножению патогенных организмов.
Осторожно следует относиться к промыванию носа. Данная процедура очищает носовые проходы и увлажняет слизистую, но может привести и к осложнениям. Жидкость при промывании может поступить в другие органы и есть риск занести инфекцию в ухо и спровоцировать отит. Также соляные растворы вымывают не только вредные, но и полезные бактерии, что навредит иммунному барьеру для вирусов и бактерий носовых и дыхательных путей. По этой причине частые промывания нанесут вред организму и сделают его беззащитным перед инфекциями.
В первую очередь, это касается применения сосудосуживающих капель. Большинство россиян при рините спешат в аптеку за каплями. При этом, они покупают средство, которое им уже как-то помогало - тизин, ксимелин, нафтизин, риностоп. Во всех данным препаратах одно и то же действующее вещество - ксилометазолин или другие аналоги. После длительного применения подобных капель их эффективность уменьшается, а сам препарат снимает лишь отечность и заложенность носа на короткое время. Чтобы свободно дышать, человек использует лекарство все чаще и чаще. После длительного применения сосудосуживающих капель иммунный ответ организма снижается и сосуды перестают реагировать на возбудители, а со временем они могут атрофироваться и перестать сужаться, что приведет к потере обоняния.
Однако это не значит, что насморк не нужно лечить. Это может привести к осложнениям и спровоцировать хронические заболевания — синусите, гайморите и других инфекционных заболеваниях пазух носа с повышенной температурой, головной болью, гнойными выделениями. Также болезнь может переброситься и на другие органы и на этом фоне могут появиться отиты, трахеиты, фарингиты, тонзиллиты и другие заболевания.
Также может навредить прогревание носа. В некоторых ситуациях сухое тепло бесполезно при насморке или может даже навредить человеку. Если ринит сопровождается ознобом, повышенной температурой и гнойными выделениями, то данное заболевание носит инфекционную природу и при прогревании температура в области носа повысится, что увеличит воспаление и приведет к размножению патогенных организмов.
Осторожно следует относиться к промыванию носа. Данная процедура очищает носовые проходы и увлажняет слизистую, но может привести и к осложнениям. Жидкость при промывании может поступить в другие органы и есть риск занести инфекцию в ухо и спровоцировать отит. Также соляные растворы вымывают не только вредные, но и полезные бактерии, что навредит иммунному барьеру для вирусов и бактерий носовых и дыхательных путей. По этой причине частые промывания нанесут вред организму и сделают его беззащитным перед инфекциями.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:31