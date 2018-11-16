Медики назвали самые распространенные ошибки при лечении насморка





В первую очередь, это касается. Большинство россиян при рините спешат в аптеку за каплями. При этом, они покупают средство, которое им уже как-то помогало - тизин, ксимелин, нафтизин, риностоп. Во всех данным препаратах одно и то же действующее вещество - ксилометазолин или другие аналоги. После длительного применения подобных капель их эффективность уменьшается, а сам препарат снимает лишь отечность и заложенность носа на короткое время. Чтобы свободно дышать, человек использует лекарство все чаще и чаще. После длительного применения сосудосуживающих капель иммунный ответ организма снижается и сосуды перестают реагировать на возбудители, а со временем они могут атрофироваться и перестать сужаться, что приведет к потере обоняния.Однако это не значит, что насморк не нужно лечить. Это может привести к осложнениям и спровоцировать хронические заболевания — синусите, гайморите и других инфекционных заболеваниях пазух носа с повышенной температурой, головной болью, гнойными выделениями. Также болезнь может переброситься и на другие органы и на этом фоне могут появиться отиты, трахеиты, фарингиты, тонзиллиты и другие заболевания.Также может навредить. В некоторых ситуациях сухое тепло бесполезно при насморке или может даже навредить человеку. Если ринит сопровождается ознобом, повышенной температурой и гнойными выделениями, то данное заболевание носит инфекционную природу и при прогревании температура в области носа повысится, что увеличит воспаление и приведет к размножению патогенных организмов.Осторожно следует относиться к. Данная процедура очищает носовые проходы и увлажняет слизистую, но может привести и к осложнениям. Жидкость при промывании может поступить в другие органы и есть риск занести инфекцию в ухо и спровоцировать отит. Такжевымывают не только вредные, но и полезные бактерии, что навредит иммунному барьеру для вирусов и бактерий носовых и дыхательных путей. По этой причине частые промывания нанесут вред организму и сделают его беззащитным перед инфекциями.