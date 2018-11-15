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Прошла первая в России конференция VCON2U

Первая конференция VCON2U в России, организованная международной компанией прямых продаж QNET для Независимых представителей, стартовала 23 октября в Екатеринбурге, прошла в Архангельске, Барнауле, Улан-Удэ, Красноярске и завершилась 3 ноября в Новосибирске.

Международная компания QNET эксклюзивно для своих Независимых представителей провела конференцию в формате тура по городам России. Конференция VCON2U стала мероприятием, которое объединило людей, занимающихся прямыми продажами продукции компании QNET.
Прошла первая в России конференция VCON2U

Мероприятие в каждом городе проходило в режиме нон-стоп, с утра и до вечера, где в плотный график образовательной программы входили мастер-классы, лекции и презентации. Независимые представители встретились с профессиональными тренерами QNET, задали волнующие вопросы и получили консультации по продуктам.

Первый раз Россию с серией тренингов посетил один из 15 ведущих лидеров компании QNET, человек огромного масштаба VP Сати. «Нас три брата, и мы все работаем с QNET. Наш отец умер очень рано, и нам пришлось начать о себе заботиться самостоятельно». Его основная идея: «Надо мечтать, но еще надо работать. Только у тех, кто умеет и то и другое, – все получится!».

На конференции в Новосибирске профессор Константин Коротков рассказал об энергетической продукции компании QNET. Он с научной точки зрения объяснил принципы работы и возможные эффекты, которые продукты серии Amezcua могут оказывать на живые организмы. Доктор Анура обсудила с участниками проблему загрязнения окружающей среды, важность найти в себе внутреннюю гармонию и организовать баланс между своим внутренним миром и миром внешним и наглядно продемонстрировала со сцены работу продукции Amezcua.

Денис Большаков, тренер по продуктам, раскрыл уникальные методы позиционирования продуктов. «Это и новые знания для Независимых представителей, и возможность для нас получить от них обратную связь», – отметил значимость таких встреч Денис. А о секретах успеха гостям рассказала представитель по развитию бизнеса и тренер по туристической продукции Ксения Мельник.
Прошла первая в России конференция VCON2U

В этом году компания QNET празднует свой 20-летний юбилей, поэтому каждая встреча заканчивалась задуванием свечей на торте и пожеланиями компании постоянного развития и процветания, а еще – больше таких встреч.

«Мне очень понравились лекторы, которые здесь сегодня выступали. Чувствуется, что они горят идеей и способны заряжать ею всех, с кем общаются. Было много полезной информации по продуктам, достаточно важные рекомендации по самой работе, которые я раньше не брал во внимание. Это хорошая «прокачка» для мозгов, и те, кто сюда сегодня пришли, думаю, многое приобрели. Особенно порадовал упор на те продукты, которые в России только набирают популярность, а именно на линейку Amezcua. С научной точки зрения всё разложили по полочкам. В общем, здорово. После конференции, надеюсь, смогу также ясно и грамотно презентовать продукты, в прямых продажах это очень важный навык», – прокомментировал после конференции в Новосибирске Независимый представитель Игорь.

Количество участников, проявивших большой интерес к мероприятию, дают все предпосылки к тому, что конференция VCON2U будет и дальше объединять Независимых представителей в России.

Цель проведения таких мероприятий – создание среды, благоприятной для развития и ведения бизнеса QNET Независимыми представителями.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 16:27

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