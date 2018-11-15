Поэта Ивана Жданова госпитализировали в больницу с ножевым ранением





По словам людей из окружения Жданова, в тот вечер поэты встретились, чтобы обсудить творческие планы. Отмечается, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В разгар беседы между ними произошел конфликт и 56-летний Куллэ ударил ножом оппонента.Правоохранители задержали подозреваемого. По данному факту начата проверка. Иван Жданов находится в одной из московских больниц. Медики не комментируют состояние его здоровья.