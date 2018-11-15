Российский грузовик "Шишигу" в США продают за 169 тысяч рублей





Судя по фотографиям, опубликованным на американском сайте Bring A Trailer, грузовик пребывает в хорошем состоянии. По словам продавца, этот автомобиль был приобретён в 1989 году в Венгрии во время распродажи военной консервации. Выставленное на продажу транспортное средство нуждается в доработках – замене карбюратора и генератора, очистке топливного бака и ремонте тормозной системы.Грузовик оснащён бензиновым силовым агрегатом V8 объёмом 4,2 литра мощностью 115 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с четырёхступенчатой «механикой» и с полноприводной системой, оснащённой самоблокирующимся дифференциалом в обоих мостах. Судя по лебёдке, «Шишига» имеет экранированное электрооборудование и централизованную систему регулирования воздуха в шинах.