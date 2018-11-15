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Российский грузовик "Шишигу" в США продают за 169 тысяч рублей

В США продают полноприводный российский грузовик ГАЗ-66, который в народе прозвали «Шишигой», всего за 2 500 долларов, что эквивалентно 169 тысяч рублей. В России за подобную машину 1983 года просят примерно 500 тысяч рублей.
Российский грузовик "Шишигу" в США продают за 169 тысяч рублей

Судя по фотографиям, опубликованным на американском сайте Bring A Trailer, грузовик пребывает в хорошем состоянии. По словам продавца, этот автомобиль был приобретён в 1989 году в Венгрии во время распродажи военной консервации. Выставленное на продажу транспортное средство нуждается в доработках – замене карбюратора и генератора, очистке топливного бака и ремонте тормозной системы.

Грузовик оснащён бензиновым силовым агрегатом V8 объёмом 4,2 литра мощностью 115 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с четырёхступенчатой «механикой» и с полноприводной системой, оснащённой самоблокирующимся дифференциалом в обоих мостах. Судя по лебёдке, «Шишига» имеет экранированное электрооборудование и централизованную систему регулирования воздуха в шинах.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 08:07

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